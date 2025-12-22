Alcalde Dumek Turbay Paz acelera ejecución de la vía Parque Heredia- La Carolina

El megaproyecto del Intercambiador Vial de La Carolina continúa avanzando con hechos concretos. La primera vía complementaria del proyecto, que conecta Parque Heredia con el barrio La Carolina y Ciudad Jardín, ya alcanza un 69 % de ejecución, consolidándose como una pieza estratégica para garantizar la movilidad en esa zona de la ciudad durante y después de la construcción del intercambiador principal.

Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y con la ejecución técnica de la Secretaría de Infraestructura Distrital, esta vía alterna registra avances significativos. A la fecha, ya se han fundido 70 metros lineales de pavimento en concreto rígido en ambos carriles, y para la jornada de hoy se proyecta la fundida de otros 50 metros adicionales en el carril derecho, correspondientes a 16 losas más.

De manera paralela, ya se encuentra completamente ejecutada la subbase en ambos carriles de esta vía alterna del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), dejando lista la estructura necesaria para continuar con las fundidas de concreto de forma sostenida. La obra contempla un total de 250 metros lineales de vía nueva, construida con altos estándares de calidad, diseñada para soportar tráfico constante y brindar durabilidad a largo plazo.

Más allá de su función temporal durante la ejecución del Intercambiador de La Carolina a partir de 2026, esta vía quedará como infraestructura permanente al servicio de la ciudad. Permitirá una conexión directa entre la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera), Ciudad Jardín y la Terminal de Transporte, reduciendo la presión vehicular sobre la Transversal 53 (La Cordialidad), uno de los corredores más congestionados de Cartagena.

De igual manera, también avanza el descapotado de la segunda vía alterna del proyecto, que conectará a Territorio Mío con Parque Heredia, ampliando el circuito de movilidad del sector.

Este avance ratifica la visión integral del megaproyecto, que no se limita a una sola estructura, sino que se apoya en cinco vías complementarias pensadas para ordenar el tránsito, minimizar impactos durante la obra y dejar un legado vial robusto para el futuro.

Con el Intercambiador de La Carolina y sus vías complementarias, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue transformando la movilidad de Cartagena con planificación, ingeniería responsable y obras que se ven, se sienten y se quedan. La ciudad avanza, y lo hace con obras bien hechas.