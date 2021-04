Paro nacional 28 de abril: puntos de concentración en Bogotá

En medio del tercer pico de la pandemia por COVID-19 y las diferentes medidas que tomó la administración de Bogotá para contrarrestar la ola de contagios, se adelantan los últimos detalles de las marchas programadas para el 28 de abril con el fin de protestar contra la reforma tributaria.

El Comando Nacional de Paro, las tres centrales obreras CUT, CGT y CTC y Fecode, dieron a conocer que será un paro por 24 horas en la capital y otras ciudades del país.

Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá compartió un documento con los puntos de concentración en Bogotá. Estos son algunos:



Chapinero

> Universidad Pedagógica (entrada por la Calle 72), desde las 7:00 a.m.

>Monumento a Los Héroes desde las 8:30 a.m, 9:00 a.m. y 10:00 a.m.

> Parque de los Hippies Calle 7 con Calle 60 a las 10:00 .m.

Antonio Nariño



>Centro Comercial Centro Mayor - Moteros desde las 6:00 a.m.

Barrios Unidos

Parque Modelo AV. Calle 68 con Carrera 57 desde as 5:30 p.,

Bosa Olímpica Metrovivienda 10:00 a.m.

Parque Fundacional de Bosa 4:00 p.m.

Ciudad Bolívar

Universidad Distrital Tecnológica 7:00 a.m.

Fontibón

Y de Fontibón, Madecentro,

Aeropuerto El Dorado

Kennedy

Roundpoint Tintal, Portal Américas, 8:30 a.m. 9:30 a.m. Portal

Mártires

Centro Memoria 8:30 a.m. Súper CADE Calle 26 con carrera 19B 10:00 a.m.

Puente Aranda

Plaza de la Hoja Carrera 30 con Calle 19

Rafael Uribe Uribe

Parque Enrique Olaya Herrera

Carrera 21 # 25 - 25 sur 5:30 a.m.