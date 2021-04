Aglomeraciones que tengamos hoy serán UCI que necesitemos adelante: Duque

Desde el municipio de Toluviejo, Sucre, el presidente Iván Duque invitó a los organizadores del paro nacional a que privilegien la salud y la vida evitando aglomeraciones que colapsen el sistema de salud.

El jefe de estado hizo un llamado a escuchar las alertas sobre el aumento exponencial de contagios que ha emitido la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que, si bien se respeta el derecho a la protesta pacífica, es un deber proteger la vida.

“Las aglomeraciones que tengamos hoy serán las unidades de cuidado intensivo que estaremos solicitando en las próximas dos semanas (…) Por eso invitamos a que mañana privilegiemos todos la salud y la vida, pero que tengamos también todos la humildad y la grandeza, para que a partir de las propuestas sorteemos en las instituciones el camino para salir adelante” dijo.

Sobre la Reforma Tributaría el primer mandatario invitó a generar más propuestas para debatir en las instituciones y pidió que se dejen a un lado las expresiones “de no estar de acuerdo”.

“No es solamente, expresando lo que no nos gusta o lo que quisiéramos fuera distinto cómo salimos adelante. Es con la propuesta y la deliberación institucional como nosotros encontraremos el camino para entender que salir adelante no es un asunto de partidos, no es un asunto del gobierno, no es un asunto de gremios, es un asunto de todos”, sostuvo Duque.