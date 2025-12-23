Juez revoca sanción a alcalde de Cartagena por presunto desacato a orden judicial

El pasado 11 de diciembre de 2025, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena impuso una sanción al alcalde Dumek Turbay, la cual consistía en tres días de arresto y una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual, por un supuesto incidente de desacato, al haber incumplido, presuntamente, con la respuesta a un derecho de petición.

No obstante, el Juzgado, tras revisar el material probatorio y la argumentación de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, revocó la sanción, dejando sin efectos las medidas, al considerar que no había fundamento jurídico que diera origen al desacato.

“El Distrito agradece a la jueza por resolver de forma justa este proceso e invalidar todos los efectos jurídicos, gracias a un análisis exhaustivo de la responsabilidad del alcalde y de la trazabilidad de la tutela que se desestimó y del posible incidente de desacato”, expuso Milton Pereira, jefe Jurídico de la Alcaldía de Cartagena.

Así las cosas, el Juzgado desestimó el incidente que se originó tras una tutela interpuesta por Jairo Tobinson Ochoa, presidente de la Veeduría Ciudadana “Veninusa”, quien alegó que la Alcaldía de Cartagena no respondió de fondo una petición presentada el 25 de septiembre de 2025.

El principal insumo para la decisión final del juez fue que la tutela inicial fue declarada nula el pasado 16 de diciembre, por lo que la sanción no podía mantenerse y debían anularse todos sus efectos jurídicos.

En consecuencia, la jueza Shirley Anaya concluyó que no existía una orden judicial vigente incumplida, requisito indispensable para que proceda un incidente de desacato, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.