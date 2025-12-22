El Pulso le responde a Águilas: “No busquen responsables de malas campañas en periodistas”

Águilas Doradas publicó en su cuenta de X un video en el que recapitularon un fragmento del programa El Pulso del Fútbol, en el que el director, César Augusto Londoño, utilizó la expresión “déjame decirte” al hecho de que Junior se hubiera reforzado a mitad de año con tres jugadores del equipo antioqueño, Guillermo Celis, Jesús Rivas y Fredy Salazar.

“El fútbol deja una advertencia clara: el micrófono no es un martillo para golpear procesos ni personas. El periodismo está para analizar con argumentos, no para descalificar ni dictar sentencias desde el prejuicio”, fue la descripción del video en el que sacan pecho porque dichos jugadores, con pasado reciente en Águilas, terminaron siendo campeones con el cuadro Tiburón.

El Pulso del Fútbol le respondió a Águilas Doradas

En el programa emitido este lunes 22 de diciembre, uno de los temas abordados tuvo que ver con la respuesta hacia la publicación del club. César Augusto Londoño admitió que fue erróneo apresurarse a hacer ese comentario (déjame decirte), aunque también fue claro en recalcar que esos jugadores, si bien tuvieron su aporte, no brillaron al nivel de otros como José Enamorado, Didier Moreno, entre otros.

“Lo que dice Águilas no es molesto, no es ofensivo. Es una opinión. Decir ”déjame decirte" no es que los estoy censurando. Sí fue un bajón de caña, porque Águilas no es el super equipo para aportarle tres jugadores a un equipo como Junior. ¿Cuántas veces a Águilas le ha contratado tres jugadores? Yo creo que es la primera vez”, inició diciendo.

Luego de entregar las estadísticas de los tres jugadores, en las que solo Rivas aportó directamente en goles (3), Londoño manifestó: “Guillermo Celis venía de jugar terriblemente mal en Once Caldas, antes de Águilas. Jesús Rivas tampoco aparecía en Águilas como el gran jugador. Felicito a la gente del Junior por haber contratado tres jugadores que le dieron una mano al Junior para el título. No fueron ni Enamorado, ni Didier Moreno, ni Peña, ni los laterales, ni el arquero Silveira, pero dieron una mano”.

Finalmente, dijo: “Yo me pude haber apresurado a juzgar tres jugadores que tenían todo por rendir o por demostrar. Si les molestó el “déjame decirte”, excúsenme, pero no fue con la intención, fue una opinión”.

Steven Arce también se refirió al respecto, pues él utilizó la expresión “ay dios mio” en ese programa que recapitularon en Águilas.

“Seguramente querían atención y es que después de dos años sin estar en las finales, se necesita. De lo contrario no entiendo la publicación. Jugadores de un equipo que ha terminado en los últimos lugares, desde 2023 no están en las finales, a mí si me llamó la atención que un equipo acostumbrado a fichar jugadores rotulantes, fichara a jugadores de Águilas. Si puede haber un encontronazo de opiniones alrededor de si se ficha o no un jugador de un equipo que le vaya mal. No me digan que descubrieron en Águilas a Guillermo Celis, lo venimos viendo desde hace años. No me digan que descubrieron a Jhon Fredy Salazar, fue campeón en Santa Fe, no me digan que descubrieron un jugador de 30 y 32 años, respectivamente”, comenzó manifestando.

“El único que es de la cuna de Águilas es Rivas. Ahora, los tres son muy buenos jugadores, pero más allá de decir “ay dios mío”, si es muy grave que a uno lo estén denunciando permanentemente por escándalos, como les pasas a varios dirigentes, que no pagan, que amenazan jugadores, a utilizar una que otra expresión, porque de eso sí saben en Águilas”, añadió.

Finalmente, Arce sfue crítico al expresar que en Águilas duran poco los jugadores y que de las malas campañas los responsables no pueden ser los periodistas.

“Se le van los entrenadores, no duran... No busquen responsables de esas malas campañas en los periodistas, no veo un irrespeto en las críticas, simplemente críticas son críticas”, finalizó.