María Lorena Gutiérrez, transformar el país desde el empresariado

Es la responsable de la segunda empresa más grande del país, solo después de Ecopetrol, le responde a 15 millones de clientes y a 70 mil colaboradores, convirtiéndose también en el segundo empleador del país con sus 94 empresas, ese grupo es liderado por María Lorena Gutiérrez, una mujer que preferiría no madrugar y empezar los días a las 9:30 de la mañana, pero que ha ostentado algunos de los cargos más importantes del país: decana en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, ministra de Comercio, de Minas y Alta consejera presidencial para el buen Gobierno, Secretaria general de la presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, presidente de Corficolombiana y ahora CEO del Grupo Aval.

Una de las características que Gutiérrez destaca de su personalidad es la capacidad de coordinar personas, “mi postdoctorado fue el gobierno y estar en los consejos de ministros, me inventé el semáforo y para poder decir que un ministro estaba en rojo me tocaba saber de qué hablaba, entonces estudiaba los sectores, tenía que saber cómo iba a funcionar el semáforo; entonces fue una gran oportunidad de aprendizaje, pero siempre coordinado gente”.

Para quien ha estado en el ejercicio de lo público y lo privado, es posible hacer comparaciones, considera que en el sector privado es “más fácil hacer”, como dice ella, se pueden dar órdenes, hay jerarquías, pero también dice que es una zona de trabajo donde hay menos trabajo en equipo, no hay metas en común como en lo público, entonces cree que es fácil encontrarse con la zancadilla. En cuanto a lo público, asegura que lo bueno está en querer hacer cosas, cambiar realidades, aunque cree que lo difícil es ejecutar, “entonces lo lindo de lo público es lo que se puede hacer, cambiar la vida de la gente, pero lo frustrante es la ejecución porque estamos llenos del susto de las contralorías, de procuraduría, las limitaciones fiscales, el poder de hacienda de impedir que se hagan cosas, la lucha es dura”.

Durante 2025 el Grupo Aval lideró una importante estrategia: Misión La Guajira, una iniciativa que llevó 28 pozos e impactó a 80 comunidades con agua, “acá lo que aprendimos fue no llevar la solución e imponerla, sino trabajar con las comunidades. Cuando empezamos nos dijeron que sería un fracaso, pero esto ha sido increíble porque terminamos y podemos decir Misión La Guajira, misión cumplida, pero el gobierno nunca cumplió”. Además, agrega que lo importante fue tener la iniciativa, pues en adelante se ha trabajado con la Registraduría para que los habitantes del departamento estén registrados y tengan rosto, Claro también se sumó a la estrategia para llevar conectividad y que los niños puedan tener acceso a plataformas educativas, al igual que Alpina a través de sus granjas.

Un factor clave en el que insiste Gutiérrez para la sostenibilidad del proyecto es entregarle a las comunidades la responsabilidad de la infraestructura que se les entregó, “creamos unas fiducias que van a manejar para que ellos cuiden infraestructura y cuiden los sistemas de energía y agua”.