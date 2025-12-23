Catalina Martínez, defender los derechos reproductivos de las mujeres

Entender los derechos reproductivos desde su integralidad y lograr que los avances en materia normativa se lleven a la realidad son algunas de las causas que ha liderado Catalina Martínez Coral, una abogada caleña que ha luchado por lograr el aborto seguro para las mujeres, el acceso a tratamientos, a pastillas anticonceptivas y la defensa de los derechos de las niñas menores de 14 años que son obligadas a continuar con sus embarazos. Para Martínez las batallas se siguen dando, pero hay buenas noticias en el sentido de que la región cada vez reconoce más estos derechos no solo a través del aborto, sino de políticas públicas, el acceso a la salud materna y la posibilidad de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos, en esa medida, asegura que las protecciones legales deben ser integrales y aunque en Colombia se ha avanzado, hay un ala regresiva en países como Argentina y México. Para casos como el de Estados Unidos, considera que el actual gobierno, que no reconoce los derechos reproductivos en su totalidad, lo importante es que no es todo el Estado el que tiene esa posición, pues recuerda que hay una sociedad civil que se sigue movilizando por los derechos, “más allá de un presidente que niega el tema, vemos cómo un estado es un todo, no solo el presidente de turno”.

Su agenda política es también su trabajo, la defensa de los derechos reproductivos, pero al tiempo manifiesta que no es una causa fácil porque hay muchas personas que la atacan, “es difícil porque en esta causa hay unas tragedias humanas que acompañamos todos los días, las historias de las niñas víctimas de violación sexual, de las niñas que son obligadas teniendo menos de 14 años a seguir adelante con embarazos forzados”. Precisamente sobre el embarazo adolescente, manifiesta que es necesario trabajar en políticas de prevención y de educación sexual integral, “tenemos esa política pública en educación sexual integral, pero el desafío es la implementación, cómo hacemos para que lo que existe en la norma, llegue como protocolo a los colegios, a la ruralidad, al sistema educativo, que las personas conozcan sus derechos y que los profesionales entreguen la información”.

Finalmente, recuerda que actualmente no se le puede negar a ninguna niña o mujer el aborto dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, “lo único para acceder es su decisión propia”, manifiesta. En otros temas, como acceso a anticonceptivos o la pastilla del día después el país está bien, pero apunta que se debe trabajar a la libre distribución en las zonas más alejadas del país.