Paula Moreno, la tarea de empoderar el talento de las comunidades

Conocer sus raíces y conectar la honestidad y la cultura son características que tiene la exministra de Cultura Paula Moreno, pues considera que se debe partir de un ejercicio de saber quién es como persona a partir de un ejercicio cultural. Esa personalidad la ha llevado a ejercer un importante liderazgo que ha transformado la vida de miles de personas en el pacífico, un ejemplo de esto es la escuela de robótica del Chocó, “nadie podía pensar hablar de Chocó y tecnología, pero niños del departamento han ido a China, a la Nasa, han generado prototipos, soluciones tecnológicas para el territorio, y eso era algo que me parecía raro porque allá no hay ni siquiera conectividad, la energía falla y son esos quijotes que nos enseñan que la tecnología es la capacidad de solucionar problemas y que un niño del Chocó sabe solucionar más problemas que uno de Bogotá, entonces es cómo generar esperanza en un país que necesita tanta soluciones”. Remarca que ese tipo de iniciativas se logran gracias a su paso por el MIT, donde estudió planeación urbana, pues sus profesores han venido al país a formar líderes, a pensar en equidad y acceso de nuevas tecnologías. Incluso, la fundación ha llegado a graduar 400 magíster gracias a los donantes, intercambios y el fondo de becas.

Habla de una Colombia que ha estado subvalorada y que se menosprecia, pero que al tiempo se está formando con mejores condiciones y que cada vez está teniendo más protagonismo. Otro de esos procesos de transformación tiene que ver con las becas para estudios en finanzas, “queremos financistas del pacífico que piensen el tema del capital y del dinero porque hay una crisis de mentalidad marcada por la ilegalidad, entonces la pregunta es cómo incubar al sector privado cuando no hay personas pensando en esos recursos”, bajo esa idea abrieron una convocatoria con la Universidad Eafit y recibiern 120 jóvenes de El Tambo, Guapi y Timbiquí, con un discurso sofisticado.

Otro de los frentes en los que se mueve Paula Moreno es la cultura, la danza y el cine. La fundación ha invertido en la formación profesional de más de 300 líderes en cine, coaching y alianzas binacionales con Brasil, “así buscamos incubar una masa crítica de cineastas que han hecho cosas, pero que necesitaban un aporte de la academia y lo técnico, y ahora, tras cinco años, lanzamos fondo audiovisual que implica una alianza con Preimágenes y MinCultura y ya se ha trabajado en largometrajes para la equidad racial”. Incluso, pronto se lanzará Soñé su nombre, un largometraje dirigido por la caleña Ángela Carabalí que narra la historia de familias con desaparecidos. El lanzamiento fue en Tumaco con 500 personas, de las cuales 200 tenían familiares desaparecidos y la mitad eran jóvenes menores de 18 años, “ahí es cuando uno se pregunta el cine para qué, el cine para ese país que todavía está en sanación y que necesita reconstruirse a través de la cultura”.