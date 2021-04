“Denuncias son de mujeres reales no de ningún guionista”: caso Ciro Guerra

Luego de que el director de cine, Ciro Guerra, asegurara en exclusiva para Caracol Radio que detrás de las denuncias de acoso en su contra se encuentra un guionista por una “venganza personal”, la abogada de las periodistas que reunieron los testimonios, Ana Bejarano, aseguró que esas declaraciones son falsas.

“Eso es categóricamente falso. Detrás de cada una de estas historias hay una mujer que considera que fue acosada o abusada. Se lo puedo decir con absoluto compromiso por la verdad, esto no son historias fabricadas por nadie, ni por un guionista”, aseguró Bejarano.

Agregó que Ciro Guerra tiene un proceso abierto por las denuncias que se hicieron periodísticamente en contra de él. Además, “presentó una tutela y la perdió, después la volvió a perder en segunda instancia y en lugar de dejar que siguiera su curso normal decidió retirarla y volverla a presentar, pero también la perdió”.

A raíz de los reportajes que escribieron las periodistas se abrió una investigación penal, pero Bejarano explica que no ha producido ningún resultado hasta el momento.

Guerra, además, señaló que es “una persona que tiene la posibilidad de errar, que ha cometido errores y fallas, pero no he cometido ningún delito”. Por esta afirmación Bejarano considera que “Ciro reconoce que estos hechos ocurrieron, pero los interpreta como escenarios de la vida que no necesariamente corresponden a acoso o abuso y eso es lo que tendrá que determinar un juez”.