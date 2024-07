En Armenia denuncian que delincuentes lanzan piedras contra carros con el fin de hurtarlos

Armenia

El caso fue denunciado por Danna López quien dio a conocer que el pasado martes 2 de julio a las 5:30 de la tarde se encontraba transitando por el sector de la antigua estación del ferrocarril de la ciudad cuando su carro fue impactado por una piedra.

Detalló que fueron momentos de mucha angustia puesto que el hecho podría haber sido fatal ya sea para ella como conductora o su hermana menor de edad quien iba como copiloto.

“Realmente es muy traumante porque pues uno va muy tranquilo y de la nada llegan y lo golpean a uno entonces ya yo listo me pongo a mirar qué es lo que está pasando veo vidrios por todos lados. Ve una piedra veo el vidrio totalmente roto. Entonces inmediatamente, pues, o sea quedó en shock, pero voy manejando todavía y más adelante, pues me detengo llamo a mi mamá y lo primero que ella me dice es tienes que seguir manejando porque pueden robarte, ya seguí manejando cuando llegue a la casa, pues llegué muy alterada muy asustada”, afirmó.

Relató que una vez ocurrió el caso avisó a sus familiares que le recomendaron de una vez emprender la huida para evitar ser víctimas de algún hecho delictivo entendiendo que es una zona álgida de la ciudad.

Añadió: “Es algo muy muy maluco, aparte de eso de que por ejemplo, si tú miras a los lados no vas a encontrar ningún policía, o sea, nadie de seguridad que te pueda brindar como el acompañamiento o estar pendiente, de qué fue lo que pasó eso fue la piedra entró por el vidrio, el copiloto y fue desde una parte alta. Entonces el impacto a mí me dio cerca a la cien. Gracias a Dios no pasó algo mayores, uno ve el vidrio y él está todavía como pegado por el polarizado que tienen que es como una pequeña película de seguridad, entonces uno dice donde no hubiese tenido eso el carro o de pronto, otra persona hubiese estado ahí sentada que fuera más grande uno dice Dios mío, la mata”.

Advirtió: “Hablamos con varias personas y ellos nos dijeron que eso era nuevo, eso no era nuevo eso ya era algo que venía sucediendo y ahí ya han robado muchas personas, entonces esto no es novedad. Es algo que ya viene sucediendo y lo que hacen ellos es tirar la piedra para que inmediatamente el carro pare y ellos lleguen a robar afortunadamente yo no paré”.

Fue enfática en afirmar que gracias a que reaccionó a tiempo el caso no pasó a mayores, pero si considera es clave exponer su situación para evitar que personas sean víctimas de esta modalidad de hurto.

Envío un llamado a las autoridades para que refuercen la presencia en este sector para contrarrestar esta práctica que no es nueva.