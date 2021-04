"Soy inocente y busco justicia, es un tema muy oscuro el que hay detrás"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el director de cine, Ciro Guerra habló sobre su nueva película 'Esperando a los Bárbaros' protagonizada por Mark Rylance, Johnny Deep y Robert Pattinson.

Guerra contó que la película llevaba casi 20 años en producción y que el productor de la película había visto 'El abrazo de la serpiente' y que Ciro podría ser quien llevará y plasmará las imagenes a la realidad.

La película que se presentó en el Festival de Cartagena, se podrá ver en plataformas digitales como Itunes, Apple Tv, Claro, Movista, entre otras.

"Nos hubiera gustado estrenarlas en cine, pero estaba proyectada para agosto del año pasado. Lo importante es que la película se pueda estrenar y el público la pueda ver", aseguró

Frente a la reforma tributaria que afectaría al cine colombiano aseguró que: "Es importante que las películas se financien solas. La reforma tributaria cambiaría eso y eso podría resultar fatal para el proceso del cine colombiano y que ha tenido 20 años de crecimiento. El sector se está movilizando".

Ciro Guerra, también se refirió a las acusaciones que se hicieron el año pasado en su contra sobre acoso y abuso sexual.

"El año pasado se me hicieron esas acusaciones falsas, hice una denuncia por injuria y difamación, para que se investigue, para que haya claridad, en este tema." aseguró.

Guerra afirmó que una cosa son chismes y otra cosa es acusar a otro de un crimen

"Afortunadamente se hicieron las investigaciones y no se encontró ningún elemento de prueba", dijo.

El director contó en entrevista que los indicios e investigaciones mostraron que fue una venganza personal de un guionista con el que trabajo

"No hay ningún proceso en mi contra. Es muy sorprendente, es un tema muy oscuro el que hay detrás pues es una venganza personal. Él en un ataque de envidia y celos escribió algunos de esos textos para hacerme daño. Soy quien está llevando este proceso adelante. Soy inocente y busco justicia, al final la verdad siempre sale a flote", afirmó.

"Me tranquiliza que he podido cultivar un equipo de trabajo de muchos hombres y mujeres que me conocen y me han acompañado en este proceso", finalizó.