Veterinarios chilenos inmunizaron personas con vacunas para perros

Las autoridades chilenas iniciaron una investigación a dos médicos veterinarios que son los dueños de las clínicas Animals & Dogs y San Lorenzo y quienes aplicaron vacunas para perros a al menos 100 personas para probar su efectividad contra el coronavirus.

Las inoculaciones, que ocurrieron en abril de 2020 en la región de Antofagasta, se dieron con la vacuna Óctuple, que regularmente es utilizada para proteger a los perros contra Parvovirosis, Distemper Canino, Hepatitis Infecciosa Canina, Influenza, Leptospirosis y Coronavirus.

Las alarmas se encendieron a finales del 2020 cuando los veterinarios publicaron en redes sociales que habían realizado un “ensayo clínico” con esta medicina, que fue exitoso y que buscaban comercializar las dosis para combatir el COVID-19.

En medio de las investigaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta (Seremi) se conoció que entre las personas inyectadas estaban médicos de la región, mineros y sus familiares.

Ante las críticas de los riesgos que podría traer recibir esta medicina, los veterinarios insistieron que “si es tan mala la vacuna, si a mí no me hizo nada, ¿por qué no viene el seremi de Salud y prueba si mi sangre tiene anticuerpos o no?".