¿Vacunación priorizada en territorios con alta ocupación UCI? / ()

Ante la llegada de un tercer pico de contagios y muertes por Covid-19 en Colombia, que se ha intensificado en puntos específicos del país, el representante del Atlántico, César Lorduy, propuso justamente modificar el Plan Nacional de Vacunación en estos territorios, para priorizar la intensidad de inmunización y que se empiece a vacunar a distintas poblaciones.

"Veo con altísima preocupación la forma en cómo el plan de vacunación está abordando la problemática, fundamentalmente en función de la edad. Las medidas fueron confinamientos totales, distanciamiento social, y ahora el pico y cédula, ley seca, etc., pero todo esto no se ve reflejado en una disminución de la tasa de contagio. Bogotá es de 8.95%, el Atlántico del 5.93%, Antioquia 5.75%, y el Quindío 6.3%", anticipó el congresista de Cambio Radical.

Entrando en materia y refiriéndose a la resolución 360 del 2021, sobre los criterios de distribución de vacunas, Lorduy aseguró que "sí ha habido unos esfuerzos en hacer vacunaciones prioritarias en función de los territorios, y no solamente en temas de edad y profesión. Esto ya sucedió, por otras circunstancias, en el Amazonas, Vaupés y San Andrés".

La intervención del legislador, precisamente, se dio durante su participación en la Comisión de Seguimiento al Plan de Vacunación contra el Covid-19, de la Cámara de Representantes. Allí, ante los congresistas Ricardo Ferro, Juanita Goebertus, Astrid Sánchez, Armando Zabaraín, José Luis Correa y Jorge Gómez, Lorduy insistió en esa propuesta de vacunar con enfoque territorial.

"El objetivo es llegar a los territorios fundamentalmente rurales, caracterizados por una dispersión poblacional, y aplicarle un enfoque territorial. Ya he conversado con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre el tema, y él no se niega a considerar la alternativa. Dice que el gran problema es que habrá territorios que se seguramente pegarán el grito del cielo porque pueden no estar de acuerdo", reveló.

No obstante, dentro de la comisión se acordó estudiar si esta propuesta va acompañar el informe de seguimiento al proceso de inmunización, que como célula legislativa estarán presentando periódicamente, con observaciones y recomendaciones para que se cumpla con el plan de vacunación en los tiempos predeterminados.