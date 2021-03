Por error vacunaron contra COVID-19 a bebé chileno de seis meses

En medio del exitoso avance en las inmunizaciones contra el coronavirus en Chile, el gobierno reconoció cometer errores en las vacunaciones, en uno de los casos se inoculó a un bebé de seis meses con la medicina de Sinovac.

La madre del bebé, Pamela Millahual, aseguró que demandará al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Tirúa, donde su hijo debía recibir una vacuna por cumplir seis meses de vida y le aplicaron la vacuna contra el coronavirus.

Millahual ha denunciado que el centro médico no ha hecho seguimiento al estado de salud de su hijo quién “tiene dolor de cuerpo porque cuando uno lo toma se queja. Anda irritable, come y vomita. Él tomaba once mamaderas al día y ayer tomó tres. Además, está durmiendo mucho”.

Otras irregularidades reportadas en la jornada de vacunación se registraron en Santiago de Chile, donde un grupo de diez personas que recibió primero la vacuna de Pfizer y Biontech, recibió como segunda dosis la vacuna de Sinovac.