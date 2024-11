Jefferson Martínez se arrepiente por como dejó Millonarios: así fue su sincera revelación

Junior de Barranquilla se impuso 1-0 sobre América de Cali en el Estadio Metropolitano, durante el cierre de la primera jornada de los cuadrangulares finales del Grupo B. El único gol del encuentro llegó al minuto 12 por intermedio de Carlos Bacca, quien aprovechó un centro preciso de Yeferson Moreno tras un rápido contragolpe.

El equipo barranquillero fue dominante en la primera mitad, mostrando solidez en defensa y efectividad en el ataque, mientras América intentaba generar peligro con remates de media distancia y centros al área, encontrando siempre la respuesta segura del arquero Jefferson Martínez.

En el segundo tiempo, América asumió un rol más ofensivo, pero Junior resistió con un planteamiento sólido y apostando al contragolpe. El equipo dirigido por Jorge “Polilla” Da Silva intentó igualar el marcador con disparos lejanos y jugadas colaborativas, aunque la defensa rojiblanca se mantuvo firme. Junior, con esta victoria, mostró que tiene los recursos para pelear por un lugar en la final.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, el arquero Jefferson Martínez habló de su rendimiento actual bajo los tres palos, recordó su salida de Millonarios e hizo énfasis en los cambios en su personalidad, los cuales le han permitido dar con un mejor manejo de situaciones complejas. Estas fueron sus palabras.

La pelota quieta era un problema: “Sí, era algo que teníamos previsto durante la semana o los días que trabajábamos. Tratamos también de sumar, ellos por ahí tuvieron una ayuda. Pero la diferencia que marca Adrián Ramos es mucha, es un jugador que tiene muchos años por jugar si quiere”.

Futuro de Jefferson: “Bueno, es lindo que me hagas esto porque aquí quiero hacer un paréntesis, antes me estaba yendo muy bien, pero no tenía la mentalidad que tengo ahora. De pronto en mi pasado cometí errores por tomar malas decisiones, me dejaba llevar. Ahora estoy asimilando el cambio, dejar de ser una persona tan impulsiva, quiero darle estabilidad a mi familia. Ahora me queda contrato con Junior, no me quiero marear como dicen, no sé si en un mes vaya a estar, pero no me preocupo. Estoy con mi familia y bien”.

Los rumores tras su salida de Millonarios

Ofertas hasta el momento: “Sí, si hay llamados, pero por respeto a la institución y por mi salida en Tolima, Junior fue el primero que me abrió las puertas. Cuando yo salí de Millonarios, pues no sé las cosas las hicieron más grandes, los rumores de afuera. Tengo amigos que saben que con la gente de Millonarios hablamos y todo, quedamos en muy buenos términos. Era un equipo donde tenía mucha más continuidad que ahora. Si hubiese actuado diferente, mi carrera profesional hubiese sido diferente, pero ya no hay que pensar en eso. Toca seguir adelante y pues aquí estoy compitiendo con un gran arquero como es Santi (Mele), un arquero de Selección”.

Nivel actual: “Ahora venía hablando con mi hermana y decíamos que hace rato no me tiraba una voladora como esas. Cuando tú confías y trabajas honestamente, los resultados llegan, la confianza en dios nunca me deja en vergüenza. (...) Son jugadas que marcan un partido, el minuto que se estaba jugando, el rival contra el que estábamos jugando. A nuestra institución es importante ganarle a equipos así de grandes”.