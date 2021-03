Tome nota: Tips para que el carro no se ruede en una pendiente

Son miles de personas las que se estresan y hasta rezan para que no estén en un trancón subiendo un puente o tener que arrancar de 0 el carro en una pendiente. Las empresas de automóviles han entendido esto y los carros nuevos ya vienen con sistema de ayuda en pendiente, tema que no deja rodar el carro. Sin embargo, hay vehículos de años atrás que no lo tengan.

Esta ha sido una de las partes más difíciles de la conducción, principalmente en Bogotá y demás ciudades de Colombia por sus trancones y calles en pendiente. Pero no se preocupe, que esto tiene solución.

En Caracol Radio le dejamos algunos tips para que pueda evitar que su carro se ruede:

1. Freno de mano. Este es de los más habituales, pues también es de los más fáciles, pero no es bueno acostumbrarse solo a este. Lo que debe hacer es poner el freno de mano y hacer el movimiento de pedales como si fuera a arrancar. Es decir, tener presionado el clutch, irlo soltando poco a poco y acelerar. En ese momento, el carro intentará iniciar su marcha, pero no podrá por lo que tiene el freno de mano. Ahí debe quitar este freno y el carro, que ya tiene la fuerza necesaria para avanzar, empezará su recorrido sin devolverse.

2. Con el clutch. Debe mantener el freno y clutch a fondo, con la palanca de cambios en primera. Luego, despacio, ir sacando el pedal del clutch hasta que el carro empiece a intentar arrancar. En ese momento, debe soltar el freno y acelerar. Allí el carro no se va a devolver porque ya tiene una pequeña fuerza gracias al clutch, pero debe tener cuidado porque hay opción de que se le apague el automóvil si suelta muy rápido el pedal del clutch.

3. El arranque normal. Debe encontrar el punto medio entre clutch y acelerador, por lo que al momento de tener un arranque normal, va a evitar el carro se devuelva. Esta opción, principalmente es la más práctica, aunque debe acostumbrarse a hacerlo cada vez para que pueda iniciar la marcha sin que se ruede y evitar pisar el acelerador a fondo.