Puede estar haciendo estas cosas mal al manejar: tips de cuidado del carro

Son varios los problemas que no se conocen o que se pasan por alto al momento de manejar. El carro y sus componentes tienen su vida útil, pero hay algunos tips que ayudarán a alargar esta vida y no cambiarlo tan rápido, para así ahorrarse un dinero importante.

En muchas ocasiones, las academias de enseñanza pasan por alto ciertos ítems que son importantes al momento de manejar, así como algunos conductores lo olvidan con el tiempo.

En Caracol Radio le dejamos algunos consejos para que lo tenga en cuenta, en caso de hacerlo:

1. No utilizar el clutch como apoya pies. Es importante que solo utilice para hacer el cambio de marcha en carros mecánicos, por lo que no debe tener el pie encima de este pedal, así no lo use. Esto acorta la vida del clutch y deberá cambiarlo más rápido.

2. No dejar en neutro el carro mientras esté andando. Es una práctica común, que tampoco tiene consecuencias graves, pero sí hace que los frenos se esfuercen más –aún más si es en bajada–. Esto hace que tenga que cambiar sus frenos más seguidos.

3. No utilizar la palanca de cambios como apoya manos. Si usted es de las personas que pone su brazo, o mano, encima de la planca de cambios, debe dejar de hacerlo. Esto daña internamente la palanca y le acorta la vida útil, pues le está ejerciendo una fuerza innecesaria.

4. Mantener el carro en neutro al estar detenido. Si usted tiene carro mecánico, lo mejor es mantener en neutro la caja de cambios para evitar desgastar el clutch. Si su carro es automático, no hay problema en dejarlo en 'Drive', pues la caja del motor está diseñada para eso.

5. Caja automática en bajada. Si su carro es con transmisión automática, es mejor que lo mantenga en L (low) al momento de la bajada, pues esto lo mantiene en los cambios más bajos para evitar desgastar los frenos por la velocidad. Si su carro no tiene 'L', puede hacerlo con transmisión manual y mantenerlo en segunda o tercera.