Capturados dos hombres por intento de ataque con explosivo en zona industrial de Neiva

Neiva

La Policía Metropolitana de Neiva informó sobre un procedimiento realizado en la madrugada de este miércoles en la zona industrial de la ciudad. Hacia las 12:20 a. m., uniformados lograron la captura de dos hombres de 33 y 29 años. Los sujetos serían los presuntos responsables de generar pánico en la comunidad. El hecho se presentó mientras las autoridades adelantaban labores de control y prevención.

Según el reporte oficial, los individuos habrían lanzado un artefacto explosivo con la intención de intimidar a la población. Tras cometer el hecho, pretendían huir hacia las afueras de la capital huilense. Sin embargo, la oportuna intervención policial frustró el escape. La acción permitió neutralizar la amenaza en cuestión de minutos.

Ampliar

El coronel Héctor Betancourt, comandante de la Metropolitana de Neiva, afirmo que “el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la integridad física de los ciudadanos. No obstante, se registraron algunos daños materiales en el sector, principalmente vidrios rotos. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para descartar otros riesgos. La zona fue asegurada de manera preventiva”.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de terrorismo. La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. Asimismo, invitó a la comunidad a suministrar información oportuna. Cualquier situación sospechosa puede ser reportada a la línea de emergencia 123.