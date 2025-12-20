Un hombre murió tras una riña con arma blanca en el barrio María Cano

Un homicidio con arma blanca se registró en la madrugada del jueves, 18 de diciembre, exactamente a las 6:10 de la mañana, en el sector Cuatro Cruces del barrio María Cano.

La víctima fue identificada como Héctor Manuel Torres Caicedo, de 28 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer en una riña del sector, el hoy occiso resultó lesionado con arma blanca, siendo trasladado a un Centro de Atención Primaria, donde llegó sin signos vitales.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que al occiso le registran cinco anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.