Gobernador de Norte de Santander reclama a los violentos cese de hostilidades

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar /Foto EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Una nueva invitación a los violentos para que cesen sus actividades contra la fuerza pública y la población civil hizo el gobernador de Norte de Santander William Villamizar.

El mandatario de los nortesantandereanos mantiene el interés de avanzar en acciones sobre mínimos humanitarios que permitan evitar las acciones violentas en la región del Catatumbo.

“Nosotros y el equipo de gobierno hemos venido haciendo esfuerzos para tratar de buscar caminos de respeto, diálogo y lograr avanzar en acciones que estén enmarcadas dentro del derecho internacional humanitario” dijo el gobernante.

Explicó que pese a este panorama, “volvemos hacer la invitación para pedir un cese al fuego, que permita a los habitantes de este departamento, ejercer la libre movilidad, trabajo, desplazamientos, y desarrollar su vida y actividades sin acciones de violencia”.

La guerra entre los violentos en la región del Catatumbo ha dejado más de 86 mil personas desplazadas por la violencia en la región.