Judicializan militares que se apropiaban de recursos para alimentación de soldados en Ocaña

Cúcuta

Por las irregularidades detectadas en el suministro de alimentos en un batallón de infantería en Ocaña (Norte de Santander) fueron judicializados cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional.

Se trata del teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez, y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.

Los uniformados, que cumplían labores administrativas en la unidad militar, son señalados de gestionar, tramitar y apropiarse ilegalmente de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados.

Los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos delictivos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales.

Posteriormente, para dar apariencia de legalidad a la entrega de la totalidad de las raciones presuntamente usaron formatos que incluían los nombres de soldados que gozaban de permisos, vacaciones o turnos de descanso, o participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones.

Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los uniformados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.