Barcelona busca la épica ante un PSG que no quiere sorpresas

El París Saint-Germain recibe hoy en El Parque de los Príncipes al Barcelona, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, la pelota rodará a partir de las 3:00PM en un partido que usted podrá seguir a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Los franceses parten con una cómoda diferencia en el marcador global de 4-1, tras la exhibición de Kylian Mbappé en el compromiso de ida en el estadio Camp Nou; sin embargo, algunos antecedentes recientes en el fútbol dan pie para que nadie cante victoria antes de tiempo.

El cuadro francés, dirgido por el argentino Mauricio Pochettino, no podrá contar con una de sus principales figuras, ausente también en el duelo de ida, el brasileño Neymar.

El estratega no quiere sorpresas y por tal motivo ha pedido a sus dirigidos que afronten el partido como si la serie se encontrará igualada 0-0.

Barcelona, que ya antes logró una remontada histórica ante el PSG, pero no como visitante, tendrá la baja sensible de Gerard Piqué, quien estuvo en la ida y protagonizó una de las fotos memorables la no poder controlar a la joven estrella Mbappé.

Pese a la dura tarea de hoy, los cuatro triunfos consecutivos recientes en Liga y Copa dan algo de esperanza al equipo de Ronald Koeman, que además contará con Lionel Messi, jugador que siempre trae consigo un plus.

Koeman se aferra a la hazaña y ha dicho que aunque la remontada será complicada, "no es imposible".