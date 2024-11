Juan Carlos Osorio aviva la polémica por sanción impuesta contra Efraín Juárez en Nacional

Continúan llegando reacciones por la severa sanción impuesta por las autoridades de Medellín contra Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Es preciso recordar que a raíz de la provocación a los hinchas del DIM durante el último clásico antioqueño, el director técnico mexicano fue castigado con tres años sin poder ingresar al Atanasio Girardot.

Por lo anterior, varias personalidades del fútbol nacional e internacional han dado su opinión. Por los lados del equipo rojo, tanto el entrenador Alejandro Restrepo como el presidente Juan Camilo Restrepo coinciden en que el actuar de Juárez debe ser castigado por incitar a la violencia; por su parte, Aquivaldo Mosquera o el mismo Fico Gutiérrez consideran que es una exageración lo hecho en contra del DT.

Esto sin contar las declaraciones que llegan desde el cuadro verde. En un primer momento, el presidente Sebastián Arango Botero rechazó por completo la sanción y procedió a apelarla; mientras que desde las redes sociales del club se han mostrado pruebas de que Juárez siempre celebra los goles de manera airada y apasionada.

Juan Carlos Osorio se metió en la discusión

El último en meterse en este tema fue Juan Carlos Osorio, estratega risaraldense de brillante paso por Atlético Nacional. Osorio, que actualmente dirige al Tijuana mexicano, expresó desde la distancia que le parece “injusta” la sanción impuesta por las autoridades y recordó que Efraín Juárez “es un ser humano al final de todo”, motivo por el cual debe recibir respeto.

“Me parece que es injusto porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión”, sentenció.

Por otro lado, el experimentado entrenador advirtió que, a diferencia de lo que ocurre en México, Colombia tiene un grave problema de seguridad en los estadios por cuenta de las barras bravas, aspecto que es necesario tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de actitudes dentro del rentado local.

“Lo que sí está claro es que, de las cosas que yo más valoro en México, es, por ejemplo, que a un clásico Monterrey-Tigres la gente va como va a Manchester City vs. United, con el color de sus camisetas, en familias, se despiden y cada uno va a apoyar a su equipo. En Colombia no es así, el tema de las barras bravas es muy diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta”, concluyó.

Precisamente eso fue lo que terminó ocurriendo en el Atanasio Girardot, luego de la provocación de Efraín Juárez. Aficionados del equipo local ingresaron al terreno de juego queriendo hacer justicia por su mano y buscando “hinchas infiltrados” del equipo visitante, desatando así todo un caos en el escenario deportivo.