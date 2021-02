Clientes de Bancolombia se quejaron por fallas en el servicio de la app

A través de su cuenta de Twitter, Bancolombia informó a sus clientes o personas que tienen algún producto financiero con ellos que la aplicación que tienen para IOS y Android no estaba funcionando correctamente.

Además, la entidad financiera pidió disculpas a sus clientes, y afirma que se está trabajando para arreglar este inconveniente.

"Te informamos que la App Personas no se encuentra disponible. Para realizar transacciones podrás usar la Sucursal Virtual Personas, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y sucursal telefónica. Te ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados", se informó en la cuenta oficial.

Sobre las 6:20 de la tarde, Bancolombia informó que su app ya se encontraba operativa en todos los dispositivos.

Esto se da tras varios comentarios de clientes del banco en el que notificaban dificultades con este servicio a través de celular.

"En varias oportunidades me he quejado de los constantes errores con la aplicación, sin embargo quiero recordar que la clave dinámica se sigue generando en la app así esta no deje usar las demás funcionalidades", dijo @iam3mer a través de Twitter.