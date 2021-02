Con papayera, Juanpis González entregó primera vacuna a cirujano plástico

El comediante bogotano Alejandro Riaño, con su personaje de ultraderecha y adinerado Juanpis González, posteó un video (IGTV) en Instagram en el que muestra cómo se entregaron las 50.000 dosis contra el "Cavid".

Con papayera, carro de bomberos, comitiva y sumamente custodiados, Juanpis llegó a un lugar recóndito del país para estar presente en la primera vacunación.

Al llegar, Juanpis tuvo que esperar cuatro horas al gobernador para poder tomar las respectivas fotos con las dosis.

La enfermera que tendría la primera dosis le pidió a González que si le ayudaban ya que hacía dos meses no le pagaban.

Al iniciar la vacunación con esta mujer, uno de los asistentes de Gonzáles le dice que llegó su cirujano plástico personal y -finalmente- la primera vacuna es inyectada a este cirujano que no está en la primera línea contra el "Cavid".

El comediante con este video criticó al Gobierno Nacional que afirmó que no iba a politizar la vacunación en contra el coronavirus en Colombia.

El video estaba acompañado con el siguiente mensaje:

"Mis queridos por fin he llegado con lo que tanto soñaron, con la dosis mínima que por tantos meses de Cavid han pedido. Es un hecho: I’m the fucking ‘savior’ (Salvador) del pueblo. Algo así como un Lord que lleva, a su people, más o menos 50,000 vacunas semanales. Díganme tacaño o what ever, pero lo que sí es cierto, es que le estamos cumpliendo al país. así que vale gaver que me critiquen, yo le estoy cumpliendo al Country que me vió nacer y no al militar. I love you Volombianos, me agradecen cuando se les pase la pataleta", afirmó.

Varios cibernautas celebraron el video de González afirmando que "había retratado la realidad del país" en medio de la pandemia.