Cae red que supuestamente robaba vehículos embargados en Sucre y Cesar

Sincelejo

Una investigación de la Fiscalía dejó al descubierto una estructura que habría operado en varios municipios de Sucre y Cesar, apoderándose de vehículos embargados para luego venderlos a terceros que desconocían su origen.

De acuerdo con el proceso judicial, sus integrantes montaron sociedades comerciales y dos parqueaderos en Sincelejo, donde recibían automotores inmovilizados en procesos civiles sin contar con autorización legal para prestar ese servicio.

Una vez los vehículos quedaban bajo su control, presuntamente los retiraban de los registros judiciales y los comercializaban como bienes legítimos.

La Fiscalía estima que, mediante este método, la red se habría quedado con al menos 13 carros, generando pérdidas para sus propietarios y alterando procesos judiciales en curso.

En la primera fase de la investigación fueron capturados cuatro particulares en un operativo del CTI y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

Se trata de William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias. Un quinto implicado, Carlos Enrique Campo Salina, se entregó voluntariamente.

Ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Seccional Sucre les imputó concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

Tres de los procesados aceptaron los cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso.