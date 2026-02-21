El comercio colombo-venezolano alcanzó los US$1.170 millones y creció 4,1% en 2025

La Cámara Colombo Venezolana afirma que el comercio binacional entre Colombia y Venezuela alcanzó un valor de US$1.170 millones, un crecimiento del 4,1% frente a los US$1.124 millones registrados en 2024, cifras que representan una recuperación del intercambio comercial formal entre ambos países.

Un comportamiento positivo debido al desempeño de las exportaciones colombianas hacia Venezuela, que mostraron estabilidad y crecimiento, mientras que las importaciones desde Venezuela registraron una modificacion en su valor.

Durante 2025, las exportaciones colombianas hacia Venezuela mantuvieron una tendencia positiva, el valor exportado alcanzó los US$1.071,9 millones, lo que permitió sostener el crecimiento del 4,1% frente a 2024. Los principales grupos de productos exportados hacia Venezuela durante este periodo fueron alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas, con una participación del 26%, 21% y 11%, respectivamente.

Por su parte, las importaciones colombianas desde Venezuela alcanzaron los US$103,7 millones CIF, lo que representó una disminución del 22,6% frente a los US$134,1 millones CIF registrados en 2024. Los principales grupos de productos importados desde Venezuela fueron fundición, hierro y acero, aparatos y material eléctrico, y papel, cartón y sus manufacturas, con participaciones del 26%, 21% y 10%, respectivamente, sobre el total de las importaciones.