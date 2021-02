Niegan tutela al condenado secretario del Tribunal Superior de Bogotá

Caracol Radio conoció que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó por improcedente una tutela con la cual, su actual secretario Javier Fernando Suancha, buscaba una prórroga para apelar la condena a 8 años de prisión que le impuso un juez de Bogotá en enero pasado por haber pedido dinero para amañar un proceso en un juzgado el año 2012.

El secretario de la Sala Penal del Tribunal sigue en su cargo porque la sentencia en su contra aún no está en firme, y el fallo de primera instancia no ordenó su captura.

Con esa tutela, el secretario Suancha, pretendía que se le otorgara una extensión de 5 días hábiles para armar su defensa, e interponer una segunda apelación a la sentencia, pues alegó que el juez que lo condenó no le dio copia de la totalidad del expediente.

El Tribunal concluyó que lo alegado por el secretario condenado, no es cierto y hay prueba de que el despacho sí le proporcionó todo el expediente, y no es lógico que el procesado no haya tenido conocimiento de las actuaciones durante el juicio porque él es el principal interesado.

El Tribunal señala que su abogado apeló la decisión al momento de la condena y, por lo tanto, no había necesidad de que el condenado formule un recurso adicional en el mismo sentido. La tutela negada fue impugnada y pasará a ser resulta en la Corte Suprema de Justicia.

La apelación aún está por resolverse en el Tribunal Superior de Bogotá que deberá definir si ratifica o tumba la condena contra su actual secretario.