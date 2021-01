Condenan al actual secretario de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá

Un juez condenó a 8 años de prisión a Javier Fernando Suancha Moncada, actual secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como coautor del delito de concusión.

Según el expediente judicial, en el año 2012 cuando el funcionario judicial trabajó como secretario del Juzgado 43 Administrativo de Bogotá D.C, pidió $6 millones para direccionar un pleito a favor del demandante.

Lea también:

El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna ya está en Colombia

Alex Saab fue trasladado a prisión domiciliaria

Carlos Holmes Trujillo continúa en UCI con condición pulmonar favorable

Concluye el juez que la conducta del procesado sin lugar a duda afecta el buen y normal desarrollo de la administración pública, y pone en tela de juicio la transparencia que debe existir en todas las actuaciones judiciales.

“no se logró determinar fehacientemente que existió manipulación en el reparto de la demanda citada, ello no desvirtúa que la exigencia dineraria efectuada por JAVIER SUANCHA no existiera ya que efectivamente recibió la suma, lo que a las voces de nuestra normatividad penal estructura el delito de concusión, ya que efectivamente indujo no solo a Nivelson Ramírez sino a Eduardo Conde a que se le entregara suma dineraria para que la demanda correspondiera al juzgado en donde laboraba como secretario y además realizar las gestiones procesales correspondientes con el fin de sacar avante la pretensión de la parte demandante”. Señala un aparte del fallo.

Caracol Radio conoció que La sentencia fue apelada y el próximo lunes se convocará a una Sala Plena de la Sala Penal del Tribunal para definir qué autoridad conocerá del recurso en segunda instancia, habida cuenta que los magistrados están impedidos para decidir sobre este caso.