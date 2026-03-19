Epa Colombia: Inpec investiga presunto mal comportamiento, lujos y excesos en su lugar de reclusión

Justicia

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que se abrió una investigación por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde permanece privada de la libertad Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’.

Según indicó Gutiérrez, se habrían detectado fallas en el lugar de reclusión: lujos, elementos prohibidos y beneficios indebidos.

“Se hizo ese informe, dirigido al señor ministro de Justicia, y estamos trabajando con el Gobierno nacional para establecer una decisión frente a eso”, señaló.

También aseguró que ningún privado de la libertad puede tener un trato diferencial, pues se vulnera el derecho fundamental a la igualdad de los otros reclusos.

“Aquí no podemos tener internos o presos en condiciones especiales frente a la comodidad, frente a los lujos, y ese es nuestro trabajo constante desde el Inpec”, dijo.

Añadió que “el año pasado hicimos 25.000 operativos, evitando celulares, evitando fiestas, evitando lujos, evitando comodidades excesivas, claro, respetando derechos humanos, respetando la dignidad humana, pero no puede haber aquí estratificación de personas; todos deben cumplir con el régimen penitenciario”.

Policía Nacional

Dicho informe se construyó con base en los reportes de la Policía Nacional, según explicó el coronel Gutiérrez, sobre el informe que “advierte de varias comodidades, de lujos, de visitas y demás, y, a partir de eso y de un trabajo que se ha hecho con la Policía Nacional, quienes tienen allá la custodia directa, recolectando la información de todas las posibles infracciones a la ley, se hizo ese informe”.

‘Epa Colombia’ podría ser trasladada nuevamente a la cárcel El Buen Pastor

El director del Inpec señaló que se tomarán decisiones sobre el comportamiento de la influenciadora.

Daneidy Barrera Rojas fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y dos meses de prisión, en enero de 2025, por los daños y perjuicios generados contra una estación de TransMilenio en medio del paro nacional de 2019.