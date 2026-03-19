Zulma Guzmán podría ser recluida en pabellón especial de El Buen Pastor tras su extradición: Inpec

Justicia

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que, luego que Zulma Guzmán, sea extraditada a Colombia, podría ser recluida en un pabellón especial de la cárcel El Buen Pastor. Indicó que esa decisión se está evaluando.

Explicó que se están analizando varios factores: condiciones de seguridad, solicitudes de la defensa de Guzmán y los requerimientos de las autoridades del Reino Unido.

“El país tiene una serie de dificultades en términos de hacinamiento e infraestructura, pero se cumple con las condiciones necesarias que ha solicitado la defensa y demás autoridades. Hemos venido trabajando articuladamente con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, con la Policía, con la defensa y con entidades internacionales que hablan acerca de las condiciones de prisión. Entonces, seguramente puede ser El Buen Pastor, en un pabellón especial. También tenemos pabellones especiales para exfuncionarios públicos, pero además permiten generar un tipo de seguridad que no le cause algún riesgo en contra de su vida o integridad”, afirmó.

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Gutiérrez señaló que es deber del Inpec garantizar la vida de la persona privada de la libertad, pero también indicó que se deberá proteger a las reclusas que se encuentren cerca de Zulma Guzmán.

“Siempre va a primar la vida, la vida de los funcionarios y de la persona que tiene privada la libertad, y esa es la garantía y la obligación constitucional del Inpec”, dijo.

Igualmente, se está evaluando la situación mental de Guzmán.

¿Zulma Guzmán es una asesina serial?

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que se ha encontrado evidencia toxicológica y forense que relaciona a Zulma Guzmán como una presunta asesina serial. El caso se relaciona con su cuñada, identificada como Elvira Restrepo, quien el 25 de enero de 2025 habría sido intoxicada con unos chocolates envenenados con talio.

“El equipo de investigadores ha descubierto que el episodio en el que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con características muy similares, lo cual nos hace pensar que podemos estar ante un caso de asesinato serial”, detalló la fiscal.

Sobre la extradición, la jefe de la Fiscalía dijo que sigue gestionándose.

“La verdad es que la extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña”.