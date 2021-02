Duque pidió no ser indiferentes a los "crímenes atroces" en Venezuela

En su intervención en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el presidente Iván Duque pidió a la comunidad internacional prestar atención urgente a la situación de Venezuela, en especial a la represión de la oposición.

"No pueden ser indiferentes ante los crímenes atroces cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que atañen no sólo a sus víctimas sino a toda la humanidad. El ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales no se pueden permitir", afirmó.

Además, manifestó su apoyo a la misión internacional para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Venezuela, creada por el propio Consejo de la ONU en 2019 y que elaboró su primer informe en 2020.

"Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que corresponda. Colombia ha apoyado con fraternidad y solidaridad a los cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están en nuestro país huyendo de la tragedia causada por la dictadura de Maduro porque no olvidamos que fue un venezolano el que lideró nuestra independencia uniendo para siempre el destino de nuestros países", insistió.