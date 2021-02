Colombia cerró el 2020 con más de un millón de migrantes venezonalos

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, habló en 6AM sobre las razones del descenso de migrantes venezolanos en Colombia

Según Migración Colombia, en el 2020 el país cerró con 1’729.537 ciudadanos venezolanos en territorio nacional, donde más 762 mil se encuentran en condición regular y más de 966 mil en condición irregular, lo que representa un descenso de 2.35% respecto al dato del 2019.

“Desde 2019 ha disminuido la cantidad de migrantes venezolanos que entran al país, el descenso se justifica por la pandemia, por las oportunidades laborales y porque los venezolanos se van a otros países en busca de oportunidades”, aseguró.

Además, afirmó que del total de migrantes venezolanos en condición regular pertenecen a la población joven, entre los 18 y 32 años, por lo que este dato indicaría a qué fase de vacunación pertenecen.

Por otro lado, aseguró que con los migrantes en condición irregular sí hay algunos problemas: “La dificultad con la población irregular es que nosotros o el país no puede vacunar a quien no conoce, es imposible reconocer una situación de comorbilidad o de adulto mayor si no se conoce la condición especifica de esa persona, por eso tenemos que avanzar en una fase de regularización que nos permita identificar a estas personas y cubrirlas”, puntalizó.

Por último, mencionó que para Venezuela el proceso de vacunación podrá tener algunas dificultades, pues los adultos mayores son quienes se están quedando en el país y los jóvenes son los que han salido del país.