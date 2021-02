Steven Gerard indignado tras la última expulsión de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos es uno de los mejores delanteros colombianos en el fútbol europeo, sin embargo, sus constantes expulsiones dificultan que el jugador tenga un constante ritmo de competencia en la Liga de Escocia. El colombiano deberá pagar tres fechas de sanción tras pisar a un jugador del Hibernian en la fecha 26 del campeonato.

Steven Gerard se refirió a esta situación y aseguró que no apelarán la sanción aunque no se mostró conforme y calificó como incoherente los juicios arbitrales, "He visto el incidente muchas veces y no creo que tengamos motivos para defender en esa situación, pero eso no significa que estemos contentos con todo lo que sucedió durante esta temporada".

A la hora de referirse a Morelos, el entrenador inglés calificó como decepcionante el no tenerlo disponible, "Obviamente es decepcionante desde mi punto de vista no tener a Alfredo disponible. Es lo que es y mi enfoque está en los jugadores que están disponibles".

En la última temporada, el nacido en Cereté, Córdoba ha jugado 30 partidos, ha marcado 11 goles y ha aportado cuatro asistencias