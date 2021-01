"Mis días de duelo son todos": Mónica Rodríguez sobre decreto de Duque

El pasado martes 26 de enero, el país se despertó con la confirmación del fallecimiento de uno de lo jefes de cartera más polémicos del gobierno del presidente Iván Duque.

El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo murió en la madrugada tras dar positivo por COVID-19 lo que llevó a que el presidente decretara tres 3 días de luto nacional.

Ante su decisión, cientos fueron los internautas que aprovecharon las plataformas digitales para criticar y rechazar el actúar del mandatario teniendo en cuenta que en el país diariamente se registran cientos de fallecidos por la pandemia. E incluso, también como consecuencia de la ola de violencia que se vive en el territorio nacional.

Justamente, uno de los comentarios más virales en las redes sociales es el de la periodista y presentadora Mónica Rodríguez quien escribrió: "Mis días de duelo son todos: Cuando asesinan a un líder social, cuando cae un ciudadano en una protesta legítima, cuando violan a una persona, cuando alguien clama por comida o un trabajo para poder vivir, cuando un damnificado no recibe ayuda, cuando un niño no puede estudiar".

De inmediato el comentario de la presentadora generó cientos de reacciones, entre esos, varios de apoyo afirmando por ejemplo: "Muy de acuerdo contigo, el luto nacional es contínuo en este país. La injusticia, las masacres y desapariciones no paran, a pesar que este desgobierno les ponga otro nombre o las tapen con cifras ridículas, el exterminio aquí no se detiene. Aquí no cesa la horrible noche...", escribió @FabianPG11.

Mientras que, las críticas también aparecieron. "Y todo eso lo dijo en la comodidad de su hogar mientras piensa que otro video más hacer y el mundo se derrumba a su alrededor... Si eso era cierto pues hoy no era el día indicado para alardearlo. Se coherente, cada quien llora sus muertos y respeta los de los demás", manifestó la cuenta @dejemeyoledigo.