"¿Quién pago la fiesta de tu hijo?" La contundente respuesta de Sara Uribe

La reconocida ex Protagonista de Novela Sara Uribe tiró ‘la casa por la ventana’ el sábado 23 de enero con la celebración de los dos años que cumplió su hijo, Jacobo Guarín Uribe. El pequeño pudo festejar en un enorme circo y con la compañía de su padre, el futbolista Freddy Guarín.

La estrambótica fiesta despertó varias críticas por la falta de conciencia frente a los protocolos de bioseguridad que se están tomando para evitar los contagios por COVID-19, pues los asistentes al evento no llevaban tapabocas puesto ni cumplían con el distanciamiento social.

Le puede interesar:

Como no escatimaron en gastos para la fiesta, en una dinámica de preguntas que habilitó Sara Uribe en su Instagram, un seguidor le preguntó “¿Quién cubrió los gastos la fiesta de tu hijo?” y, sin pelos en la lengua, la mujer le respondió: “A todos los ignorantes que andan hablando miércoles de la fiesta de mi hijo; si se la pagó el papá, si se la pagué yo, si me la pagó un mozo, si la pago la abuela, a quién le importa”.

Sara Uribe agregó que no es problema de nadie ella cómo invierte su dinero y señaló que no solo su hijo se divirtió, fueron más de 30 niños que no tienen un poder económico para vivir una fiesta de tal magnitud.

El video lo bajó una cuenta de Instagram lo que ha generado más críticas: “que fea forma de responder”, “te falta clase”, “si no quiere que la cuestionen pues no haga su vida pública”, “pura respuesta de ardida”, entre otras.