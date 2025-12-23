AgroBolívar 2025 dejó ventas por $7.000 millones

AgroBolívar demostró que el campo sí mueve la economía y genera oportunidades reales”. Con esa frase, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, resumió el balance de AgroBolívar 2025, una feria que cerró con cifras contundentes: 20.000 asistentes, más de $7.000 millones en dinámicas de negocio y un impacto económico estimado en $4.957 millones para el municipio de Arjona y su área de influencia.

El balance, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Bolívar junto al Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena, revela que por cada peso invertido en la organización del evento se generaron $8 en la economía local, principalmente en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

“El impacto se siente en los hoteles, en los restaurantes, en el transporte, pero sobre todo en nuestros campesinos, productores y emprendedores. AgroBolívar ya no es solo una feria, es una plataforma de desarrollo para todo el departamento”, destacó el gobernador Arana.

El gasto de los visitantes, la clave del impacto

Según el estudio, el 65% del efecto económico provino del gasto de los asistentes, que alcanzó los $3.221 millones, seguido del efecto inducido o derrame económico (23%) y del gasto directo de los organizadores (12%). El sector más beneficiado fue Alojamiento y servicios de comida, que concentró el 59% del impacto total, seguido del transporte terrestre.

Durante los cinco días del evento, 20.000 personas visitaron la feria, el 66% llegó a Arjona motivado exclusivamente por AgroBolívar y el 75% asistió por primera vez, una señal clara del crecimiento y posicionamiento del evento. Además, más del 90% calificó su experiencia en el municipio como buena o muy buena.

“Que la gente venga, se quede, consuma y quiera volver es la mejor señal de que estamos haciendo las cosas bien”, señaló Arana Padauí.

Negocios que sí se concretan

En la rueda de negocios del 17 de diciembre participaron 13 empresas ancla y 30 unidades productivas, con 330 citas comerciales y cuatro preacuerdos que permitirán la comercialización de productos como carne de res, panela, miel de panela, desinfectantes artesanales y bocachico, por un valor anual estimado de $174 millones.

A esto se suman las ventas directas realizadas durante la feria: 90 unidades de negocio alcanzaron ingresos por $107 millones, principalmente en restaurantes y exhibiciones comerciales. Expo Etnia, Marca Bolívar, el Mercado Campesino y Matié también reportaron resultados positivos en ventas.

“Aquí no hablamos solo de vitrinas, hablamos de ventas reales y de negocios que continúan después de la feria”, enfatizó el gobernador.

AgroBolívar mira a lo nacional

El buen momento de AgroBolívar sirvió además como escenario para que Bolívar diera un paso más en su proyección nacional. En el marco del evento, el gobernador postuló a Arjona como sede de la Exposición Nacional Equina 2027 ante la junta directiva de Fedequinas.

“Tenemos la infraestructura, la ubicación y la capacidad hotelera para albergar eventos de talla nacional. Queremos que Arjona y Bolívar sigan siendo protagonistas”, afirmó Arana, quien recordó que el departamento está dispuesto a invertir cerca de $1.000 millones para garantizar el éxito de este evento.

Con estos resultados, AgroBolívar 2025 se ratifica como un motor económico, social y cultural para Bolívar, demostrando que cuando el campo, el emprendimiento y la institucionalidad se juntan, el impacto se siente en toda la región.