No fue nada ilegal: doctora colombiana se defiende tras vacunarse en Brasil

Ante las versiones que indicaban que un grupo de trabajadores de la Salud en Leticia (Amazonas) había viajado a Brasil "para poder ser vacunados contra el COVID-19", la doctora Aline Pérez, especialista en infectología, salió a desmentir lo dicho, asegurando que fueron vacunados legalmente, porque combaten en la primera línea de la pandemia en la zona fronteriza.

"Nosotros fuimos vacunados en Brasil porque somos médicos colombianos, o que tenemos doble nacionalidad, que revalidamos nuestro título en medicina y podemos ejercerla de manera legal en Tabatinga (ciudad brasileña). Como somos médicos de línea de frente trabajando allá, estamos en el grupo de riesgo y eso nos da derecho a vacunarnos", explicó.

Precisamente, ante los rumores y desinformación, la mujer mencionó que "esta es la verdad. No como se está tergiversando en Internet, diciendo que nosotros viajamos desesperados a que nos vacunen. Eso no es real. Es más, los médicos que trabajan en Leticia y que no han revalidado su título no pueden ni ser vacunados ni viajar para tal fin".

La vacuna que recibió la doctora y al menos otros 7 doctores connacionales en territorio brasileño es la producida por la firma china de 'Sinovac', que fue la primera en llegar al Amazonas brasileño, e incluso que actualmente la mujer se encuentra aplicando en otros pacientes.

Ahora bien, con la llegada también esta semana del inmunizante de Oxford a ese país, la infectóloga destacó que "las dos vacunas no necesitan una nevera especial de refrigeración para su uso o mantenimiento, sino que se guarda con las otras dosis. Eso hace, entonces, que puedan llegar a lugares de difícil acceso, a diferencia de otras vacunas".