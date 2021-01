El 35% de los trabajadores de la Salud en Colombia no recibió el Bono-Covid / ()

En una carta enviada al presidente Iván Duque, el Colegio Médico de Colombia, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas denunciaron que más de la tercera parte de los trabajadores de la salud no recibieron el denominado 'Bono-Covid', que se otorgaba desde el Gobierno Nacional como incentivo al personal médico por atender la pandemia.

"El problema es que a un 35% de los trabajadores y recurso humano no les llegó este bono. Básicamente porque las IPS, que eran las responsables de inscribirlos en el Ministerio de Salud para que entraran en el listado de beneficiarios, decidieron no hacerlo; desconocemos la razón, si fue por dejadez, porque no tenían la información o porque no revisaron", explicó Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico.

Además, el líder gremial aseguró que "en verdad genera lástima que los trabajadores que han estado en su mayoría atendiendo de una manera muy decidida la pandemia, no hayan podido obtener este beneficio que entregó el Gobierno Nacional".

No en vano, Baquero detalló que "por eso solicitamos que se trate de reabrir el espacio a las personas que no se les dio este bono, para que puedan tener este mínimo auxilio que merecen". Sin embargo, según la misma misiva, hasta la fecha no han tenido una respuesta concreta u oportuna del Ministerio de Salud o de Adres, para solucionar la problemática.