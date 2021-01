Toma el Control: el derecho a morir dignamente en tiempos de Covid-19

Desde Desclab, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han aprendido que la pandemia ha sido un momento especial para hablar de la vida y los privilegios de decidir sobre ella. Por eso, a través de la estrategia digital Toma el Control buscan dar a conocer a las personas la información que necesitan referente a la decisión de optar por una muerte digna o la eutanasia.

“La pandemia nos ha recordado lo frágil que es nuestra humanidad, y nos permite que el derecho a la muerte digna sea tema de debate nuevamente”, asegura Lucas Correa, director de investigación de Desclab.

Correa segura además que cuando un paciente se enfrenta a un estado de salud grave, no necesariamente todas las personas quieren que se haga hasta lo imposible para salvaguardar su vida. “El Covid-19 si bien nos ha hecho entender en mejor manera este sentimiento, su presencia no ha significado un aumento de prácticas de eutanasia, ya que estos procesos no se suelen hacer de urgencia”, añade.

En Colombia el derecho a morir dignamente o pedir la eutanasia es un derecho constitucional desde hace más de 25 años. Sin embargo, desde ese entonces se han presentado un sinfín de proyectos de ley debido a que la Corte Constitucional le ha pedido al legislativo que pueda reglamentar la materia.

Actualmente existe un proyecto de ley que se está tramitando, pero realmente, según Correa, no es necesario que este sea aprobado para que la eutanasia se valide como un proceso legal, porque ya lo es.

“Hablemos de la muerte y el fin de la vida en la mesa del comedor, cuando estamos aliviados, en la casa (…) es un grave error esperar a que llegue la urgencia médica para hablar sobre una muerte digna en Colombia”, es la reflexión final que deja Lucas Correa acerca de la importancia de definir con anterioridad los deseos de las personas que lo rodean.

En este enlace, puede encontrar toda la información de la iniciativa Toma El Control. Allí podrá conocer a detalle lo que debe hacer en caso de que usted o algún familiar esté pasando por una situación crítica ante la que se deban tomar importantes decisiones.