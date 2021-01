El llamado del gremio médico para acelerar llegada de vacunas COVID al país

A la espera de que se anuncie oficialmente la fecha de la llegada de las vacunas contra el Covid-19 a territorio colombiano, distintas agremiaciones médicas se han unido para realizar un llamado al Gobierno Nacional para que se acelere el inicio de este proceso de inmunización.

"A nivel Latinoamérica, somos uno de los países que más tarde implementará el plan de vacunación. Entendemos que hay una solicitud y congestión mundial con respecto a compromisos previos por medio de las industrias farmacéuticas, pero sí requerimos iniciar cuánto antes", advirtió el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias, Fabián Rosas.

En ese mismo sentido Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico de Colombia, añadió que "lo importante no es cuál vacuna es la que llega, sino que lo haga. Eso es a lo que todos debemos apuntarle, es lo único que nos preocupa; necesitamos que lleguen lo más rápido posible para empezar esta cobertura en todo el país y enfrentar la pandemia de la mejor manera".

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Marcela Fama, indicó que "puede estar un poco demorada la llegada y no sabemos exactamente la fecha. Pero hay que recordar que esta no es una solución milagrosa, no está solamente en cabeza del presidente y del Ministerio de Salud, sino que es responsabilidad de todos nosotros. Las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas".

Para los líderes del gremio el plan de vacunación presentado por el Gobierno, aunque podría tener unas añadiduras en aras de garantizar la protección de los trabajadores de salud, es un plan serio y bien fundamentado. Por lo mismo han pedido evitar que mediante decisiones judiciales se intenten imponer cambios que puedan afectar el funcionamiento general o desarrollo del proceso inmunizador.