Miles me proponen traicionar a Petro: Bolívar sobre campaña presidencial

El mundo de la política se agita y desde ya, los sectores políticos empiezan a destapar sus cartas para las próximas elecciones presidenciales del país. Justamente, en las últimas horas, Gustavo Bolívar realizó a través de redes sociales declaraciones sobre una aspiración a la presidencia.

En su cuenta de Twitter, el opositor Gustavo Bolívar afirmó: "Miles me proponen traicionar a Petro y lanzarme", posteriormente puntualizó 3 factores por los cuales no está dispuesto a dejar al líder del movimiento Colombia Humana. "1. No está en mi ADN la deslealtad. 2.Petro es el más preparado. 3. Mis ambiciones no están por encima del cambio para mi país. Por eso hago campaña para 55 senadores y no para mí".

Finalmente terminó su mensaje agregando "Creo en #PetroPresidente y en 55/86 ¿Quien más?", lo que despertó varias reacciones entre los internautas que no dudaron en responder con apoyos y burlas.

Las declaraciones del senador se dieron tras conocerse la carta de renuncia de Ángela Robledo al movimiento afirmando que allí no hay espacio para sus ideas y políticas. Recordemos que, Robledo fue la fórmula vicepresidencial de la campaña de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.