Jaime de la Pava es presentado como nuevo director técnico del Club Sport Boys Association de Perú

El Club Sport Boys Association emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde presentan oficialmente a Jaime de la Pava como nuevo director técnico del club peruano, quien llega para disputar la Liga 1 2026.

No es la primera vez que el entrenador barranquillero llega a dirigir un equipo de Perú. En el 2023 fue técnico de Unión Comercio, pero fue despedido rápidamente debido a sus malos resultados que obtuvo en el torneo, ya que en cuatro partidos que estuvo al frente no logró conseguir una victoria, pues igualó uno y perdió tres.

“Jaime De la Pava ha sido designado como nuevo director técnico de nuestro Primer Equipo para la temporada 2026. El entrenador colombiano, de 58 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de su país; donde ha dirigido a instituciones de renombre, obtenido títulos nacionales y, además, ha participado en competencias internacionales. Asimismo, ha formado parte de cuerpos técnicos de la selección Colombia en distintas categorías”, se puede leer en el comunicado del Club Sport Boys.

Complementa: “Jaime De la Pava llegará acompañado por Felipe Gutiérrez como asistente técnico, Nicolás Dos Santos y Emiliano Fleitas como preparadores físicos, Felipe Dos Santos como videoanalista; además, a ellos se les suma Jorge Gálvez como preparador de arqueros institucional, conformando un equipo alineado con los objetivos deportivos del Club”.

A continuación el nuevo cuerpo técnico

¡Bienvenidos a El Primer Campeón! 👚



🔜 Nos complace anunciar a nuestro nuevo Comando Técnico por la temporada 2026.



DT: Jaime De La Pava.

AT: Felipe Gutiérrez.

PF: Nicolás Dos Santos.

PF: Emiliano Fleitas.

VA: Felipe Dos Santos.

PA: Jorge Gálvez.



¡Vamos Boys! ¡Toda la vida!🩷 pic.twitter.com/byFhAKJAuR — Club Sport Boys Association (@sportboys) December 23, 2025

Los jugadores que renovaron contrato para el 2026 y seguirán en el Club Sport Boys Association para ser dirigidos por el colombiano, Jaime de la Pava son: Hansell Riojas, Nicolás Da Campo, Leonel Solís, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar y Sebastián Alvarado. Sin embargo, el barranquillero deberá reorganizar el plantel para el siguiente año, ya que varios jugadores importantes salieron del equipo peruano.