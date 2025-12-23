Jornada de entrega de regalos lleva la magia de la Navidad a los niños de San Pablo

Una tarde llena de alegría y fraternidad alrededor de un compartir disfrutaron los niños del corregimiento de San Pablo, en María la Baja, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad donde se entregaron más de 230 juguetes estuvo coordinada por el comunicador social Germán Barrios Reyes y el gestor social, Jhony Jaramillo Zúñiga, además del apoyo un grupo de amigos que durante más de una década llevan realizando esta actividad.

“Gracias por acordarse de los niños de San Pablo, hoy muchos no teníamos con qué comprar un juguete y gracias al apoyo de quienes aportaron, nuestros niños y niñas, tienen un balón, una muñeca o set de cocina”, expresaron algunos de los asistentes.