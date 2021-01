ConfenalPadres: “colegios no estaban preparados para alternancia"

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció que las clases en instituciones educativas iniciarían el próximo 25 de enero de manera virtual, y no con el modelo de alternancia que se había planteado anteriormente. Desde ConfenalPadres concuerdan que es lo más sensato y advierten de los problemas que presenta la educación para regresar a una eventual alternancia.

“No puede llevar a otra lógica distinta de abstenerse de la alternancia educativa, sería una irresponsabilidad pues no hay garantía de las condiciones propicias de bioseguridad”, asegura Carlos Ballesteros, representante de ConfenalPadres. Además, declaró que en 46 colegios del distrito a los que les han hecho un seguimiento no tienen las condiciones para reiniciar actividades, pero seguro son más.

No pueden convocar a los menores simplemente por reactivar la educación en las instituciones, habrá que esperar un poco más y reexaminar las condiciones de bioseguridad, reafirma apoyando lo decretado por la alcaldía.

Uno de los problemas que identifican desde ConfenalPadres es que los colegios privados realizan la inversión directa para los protocolos de inseguridad y aun así no le da garantías a los estudiantes y sus padres de que no se contagien. Y, por otro lado, están las instituciones que dependen de la inversión pública, los cuales no están adaptados para recibir a los estudiantes.

Ballesteros afirma que “es mejor iniciar desde la virtualidad y desde la casa, a pesar de que el país no esté totalmente interconectado”. Además, hacen un llamado para que las autoridades tengan en cuenta a voceros de la comunidad estudiantil, a los padres y profesores que son los que tendrán que enfrentarse a estos retos en un eventual futuro en el que haya alternancia educativa.