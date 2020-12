Elizabeth Loaiza confirmó que dio positivo por COVID-19

La modelo Elizabeth Loiza reveló que dio positivo por COVID-19, por lo que está muy preocupada pues la noticia se suma a su reciente diagnóstico de cáncer.

La paisa compartió una imagen en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje conmovedor. “Dios miooo, este virus me ha dolido más que cualquier quimioterapia y sobre todo me he preocupado por lo del aislamiento preventivo porque es una época donde debo trabajar muchísimo y pues todo es muy difícil a control remoto”, expresó.

Además, aprovechó para envíar un mensaje de responsabilidad, “Quiero decirles que se cuiden por favor, no bajen la guardia. El COVID está en todos lados”, escribió Loaiza.

La modelo recibió cientos de comentarios positivos por parte de sus fanáticos, en los que expresaron su apoyo y quienes enviaron muchos mensajes de aliento y fuerza. Sin embargo, varios la tildaron de irresponsable, pues Loaiza había estado viajando con su pareja.