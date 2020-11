Cámara de Comercio incentiva a la creación de sociedades BIC

Cada vez son más las empresas que adoptan el modelo de sociedad comercial de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Por ejemplo, hace unos días la tradicional empresa Alpina cambió su razón social y se convirtió en una BIC, lo que significa que sus actuaciones ahora estarán orientadas en reconfigurar sus intereses en pos del valor económico, social y ambiental.

El Gobierno Nacional ha promovido desde Decreto 2046 de 2019 que cada vez más las empresas pongan su mirada en este tipo de sociedades. Hoy en día, según Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, “son más de 350 empresas catalogadas como BIC”.

Los beneficios de esta transición son evidentes, entre estos se encuentran “un tratamiento tributario beneficioso, acceder a líneas de crédito, posibilidad de retener y mejorar el talento interno”, asegura Uribe Rueda, quien añade que “las sociedades BIC aumenta las facilidades para acceso a créditos (…) y desde el punto tributario también es beneficioso, ya que hay tasas diferenciales”.

Pero estas facilidades van mucho más allá de un simple beneficio en las líneas de crédito y el área tributaria, las empresas BIC también “son atractivas a inversionistas no solo por la rentabilidad, sino también por cómo se comportan con su entorno como ciudadanos corporativos (…) son intangibles que aumentan su valor con los beneficios que trae”.

A largo plazo la meta es que más empresas se vayan sumando a la iniciativa y se den cuenta de la rentabilidad y los beneficios que se adquieren. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá dice que su objetivo es terminar el 2021 con más de 1000 sociedades BIC.

350 empresas que han hecho la transición, a priori, no parece ser un número significativo, pero como asegura Uribe Rueda, “cuando uno toma las cifras a nivel internacional se da cuenta de que esta no es una práctica todavía, por ejemplo, en EEUU no son más de mil y pico de sociedades BIC”, lo que le da la oportunidad a Colombia de convertirlas en un estándar a seguir, más teniendo en cuenta que actualmente casi 500 empresas están en proceso de convertirse en BIC para los próximos años.