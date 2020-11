Roy Barreras y Armando Benedetti fueron expulsados del Partido de la U

El pasado 15 de octubre el Senador Roy Barreras anunció a la opinión pública su renuncia al Partido de la U, sin embargo, este viernes se conoció que esa colectividad expulsó al actual Senador de la República.

" Por haber incurrido en las faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad con la Ley, No someter a consideración de la bancada cualquier proyecto de control político que pretenda promover y efectuar comentarios públicos que perjudiquen la imagen del Partido o los miembros del Partido, debemos comunicarle que a partir de la fecha, pierde la calidad de militante del Partido Social de Unidad Nacional", dice la misiva que tiene la firma del anterior Presidente de ese partido Aurelio Iragorri.

Por otra parte, el partido también se conoció otra carta con fecha del 15 de octubre en donde se notifica al Senador Armando Benedetti de la pérdida de su calidad de militante.

"El suscrito Secretario general del Partido de la U, de conformidad con el artículo 109 de los Estatutos del Partido y teniendo en cuenta el fallo proferido por el Consejo Nacional Disciplinario y de control Ético del Partido, en el que se ordena su expulsión de esta colectividad por haber incurrido en las faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas...", dice la misiva.

Sobre la decisión, el senador Armando Benedetti aseguró que " cuando dije que me iba del partido, yo anuncié mi renuncia, pero me hice expulsar o me terminaron expulsando por esas declaraciones. Al expulsarme me puedo meter en cualquier partido político (...) así que para mis enemigos que les tengo malas noticias el expulsarme es mejor que haber renunciado"

Esto se conoce justo un día de que el senador Armando Benedetti anunciara que estaba " camino" a la Colombia Humana que lidera Gustavo Petro.