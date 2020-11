Jorge Fucile: “Colombia es un equipo impredecible”

Jorge Fucile, defensor uruguayo, conoce muy bien el juego de Colombia tras haberla enfrentado hace algunos años y además compartir equipo con James, Falcao, Guarín y 'Juanfer' Quintero en el Porto de Portugal.

El ahora jugador de Juventud de las Piedras en Uruguay aseguró que no será un partido fácil, pues Colombia es una selección con bueno jugadores e impredecible. Sin embargo, no estaría mal un empate "Una victoria nos vendría bárbaropero un empate de visitante no estaría mal".

Fucile lamentó que un jugador como Falcao no pueda estar convocado por una lesión, pero asegura que hay hombres los cuales pueden reemplazar bien al 'Tigre', "Falcao es un jugador que adentro del área te destruye. Será una baja importante de Colombia".

Colombia enfrentará a Uruguay, el viernes 13 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde. El partido se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y será transmitido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.