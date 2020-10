Campesinos y la expansión avícola, en medio de la guerra por el agua

En la vereda El Guavio Alto y Bajo en Fusagasugá, Cundinamarca, hace 45 años se construyó el Acueducto Cafetero, un esfuerzo mancomunado de los vecinos de la zona por tener agua en sus fincas y que hoy, se ve amenazada por la expansión “incontrolada”, según sus habitantes, de las empresas avícolas, uno de los principales motores de la economía del municipio.

“Desde hace 10 años, empezó a surgir en la región la industria avícola, con el tiempo nos enteramos del gasto de agua que es necesario para sostenerla, 200 ml por cada ave en proceso de levante, un gasto incontrolado de este recurso si se multiplica por las miles de aves, y que incluso nos hace pensar si realmente el líquido que están usando, es concesionado por la CAR, porque hace unas semanas encontramos mangueras irregulares en el río Guavio y Batán, se supone que el 10% del caudal no se puede tocar y toda esta situación afecta la cantidad de agua que llega a los hogares por un lado, y por el otro, afecta el abastecimiento de los vecinos de la parte baja”, explicó José Pachón, habitante de la vereda Guavio Bajo y uno de los cuidadores de este proyecto comunitario.

Le puede interesar:

Compra Orgánico" ofrece los mejores productos de calidad para tu casa

A Dios le doy gracias por permitirme trabajar en el campo:Cristina Semanate

Crean un sistema para asegurar el acceso a los alimentos en Medellín

A esto se le suma, según explica este líder social, las difíciles condiciones para preservar el medio ambiente.

“Esta región es muy pobre, los campesinos tienen para el pancoger, pero no para mantener un procesos de reforestación, sin embargo nosotros lo intentamos”, asegura.

Hoy, la comunidad continúa su lucha por conseguir una planta de tratamiento que potabilice ese líquido vital que llega a sus casas y que el acueducto pase de un sistema abierto a uno cerrado, con el objetivo de eliminar el desperdicio y crear un sistema igualitario de distribución.

“El agua que llega del río no es limpia, hace 10 años luchamos por dinero para hacer la planta y lo que conseguimos llegó a Fusagasugá, pero no a los campesinos y lo otro, es que el agua con ese sistema abierto que está destinado para riego se evapora, no nos llega la misma cantidad de agua y ni siquiera presiones, un problema que se solucionaría con tubería e inversión”, afirma.